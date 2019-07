Esplosione a Kabul, almeno due morti

ROMA, 19 LUG - Una esplosione ha colpito a Kabul alcuni studenti in fila per un esame, uccidendone almeno due e ferendone altri 10. Lo riferisce l'emittente afghana Tolo news citando il portavoce del ministero della Salute. Testimoni oculari hanno riferito che due veicoli hanno preso fuoco dopo che era stata udita l'esplosione vicino agli studenti in coda. Il fatto di mattina presto all'Università di Kabul, situata nel distretto 3 della città.