Tornano dopo espulsione, arrestati

PALERMO, 19 LUG - La Polizia di Stato di Agrigento ha arrestato tre tunisini giunti a Lampedusa nei giorni scorsi. A.N. era rientrato in Italia prima dei tre anni previsti nel decreto di espulsione a suo carico, emesso nel 2017; i suoi connazionali A.A.R. e L. S. erano stati respinti rispettivamente l'11 gennaio e l'1 luglio scorsi. Gli arresti sono stati convalidati dalla Procura di Agrigento che ha dato il nulla osta all'espulsione. Dopo il giudizio direttissimo, i tre sono stati accompagnati nei Cpr. Dall'inizio dell'anno sono 38 i migranti arrestati o fermati dalla Squadra mobile di Agrigento, sei dei quali per reingresso illegale in Italia.