Lega: avvocato Meranda non risponde a pm

MILANO, 18 LUG - Si è avvalso della facoltà di non rispondere l'avvocato Gianluca Meranda, convocato oggi dai pm milanesi che occupano della presunta trattativa per fare avere fondi russi alla Lega. Meranda è rimasto per circa un'ora e mezza nella caserma della Guardia di Finanza di via Fabio Filzi a Milano.