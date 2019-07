Sea Watch: Rackete, ho spiegato tutto

AGRIGENTO, 18 LUG - "Sono stata molto contenta di avere avuto l'opportunità di spiegare tutti i dettagli del salvataggio del 12 giugno scorso. Spero che la Commissione europea dopo l'elezione del nuovo Parlamento faccia il meglio possibile per evitare queste situazioni e che tutti i Paesi accettino le persone salvate dalle flotte di navi civili". Lo ha detto l'ex capitana della "Sea Watch3", all'uscita dal palazzo di giustizia di Agrigento dove è stata interrogata per poco meno di quattro ore. E' stata sentita nell'ambito del primo fascicolo di inchiesta aperto a suo carico: quello in cui viene ipotizzato il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e la disobbedienza a nave da guerra.