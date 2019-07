Businarolo, attaccata perché incinta

ROMA, 17 LUG - "I pregiudizi sessisti sono duri a morire se sono anche nelle Aule parlamentari. Oggi la vittima sono stata io...Come presidente della Commissione Giustizia di Montecitorio sono stata attaccata in mattinata durante la discussione in Commissione del DL Sicurezza-bis da parte del deputato del Pd Andrea Romano che mi ha verbalmente aggredita dicendo che non sono in grado di presiedere riferendosi al mio stato di gravidanza..". Così in un post su Facebook, la deputata del MoVimento 5 Stelle Francesca Businarolo, Presidente della Commissione Giustizia di Montecitorio. "La vicenda non mi rattrista personalmente ma - conclude Businarolo - fa riflettere sugli atteggiamenti di uomini che guardano l'altra metà del mondo, il mondo femminile, con superiorità e arroganza. Dispiace che Romano non abbia voluto scusarsi".