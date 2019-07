Codice rosso: Conte, passo importante

ROMA, 17 LUG - "Non è la soluzione definitiva, e ne siamo consapevoli. Ma è un primo importante passo, che mi rende orgoglioso, nella direzione della rivoluzione culturale di cui il nostro Paese ha fortemente bisogno". Lo afferma il premier Giuseppe Conte, commentando su facebook l'approvazione definitiva della legge sul Codice rosso. Il provvedimento - aggiunge il premier - a cui hanno lavorato i ministri Giulia Bongiorno e Alfonso Bonafede, che ringrazio, è un modo per non far sentire le donne sole e indifese".