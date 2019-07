Tredicenne su Fb, foto con una pistola

BOLOGNA, 17 LUG - La foto su Facebook di un tredicenne con una pistola puntata in bocca ha fatto scattare un allarme con l'intervento delle forze dell'ordine. Ma quando il giovanissimo è stato raggiunto dei carabinieri si è giustificato dicendo di aver postato l'immagine "per fare un gesto goliardico", senza rendersi conto delle conseguenze e dell'allarme procurato. Tutto è successo nel primo pomeriggio, quando i carabinieri di un paese nel Ferrarese sono stati avvisati dalla Polizia Postale di Roma: è stato il social network a segnalare l'immagine. Sono partiti accertamenti che hanno individuato il luogo della foto, una piazza del paese, e il tredicenne è stato poi rintracciato a casa di parenti. L'adolescente è apparso sorpreso e l'arma, una pistola giocattolo, è stata ritirata dai carabinieri che lo hanno invitato a non ripetere gesti simili. Sono stati avvisati anche i servizi sociali.