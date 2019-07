Romano,mai parlato di gravidanza collega

ROMA, 17 LUG - "La ricostruzione dell'On. Brescia è del tutto arbitraria e fondata su totale falsità, non avendo io mai affermato (né tantomeno pensato) che la sua gravidanza fosse di ostacolo alle sue funzioni di presidente". Lo scrive il deputato dem, Andrea Romano, in una lettera rivolta a Francesca Businarolo. "Quello che ho affermato (e che penso con convinzione) - aggiunge Romano - è che Lei, Onorevole Businarolo, questa mattina non abbia svolto con correttezza le sue funzioni di presidente in quanto non ha concesso ai deputati di opposizione che lo chiedevano di svolgere i propri interventi per la durata di cinque minuti per gruppo e per emendamento che erano stati decisi ieri nell'ufficio di presidenza della commissione, pur contro la nostra opinione. In nessun caso e mai - ribadisce Romano - mi sarei permesso di riferirmi alla sua condizione di gravidanza come ad un ostacolo".