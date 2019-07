Di Maio, Pd con Cav il peggio del Paese

ROMA, 17 LUG - "Cosa merita un partito che attacca le donne in questo modo e che difende i suoi sindaci coinvolti in inchieste drammatiche, come quella degli affidamenti dei bambini di Bibbiano? Questo Pd rappresenta il peggio del nostro Paese, insieme a Berlusconi". Lo scrive su Facebook il capo politico dei Cinque Stelle, Luigi Di Maio, intervenendo sullo scontro tra la deputata 5s Businarolo e l'esponente dem Romano.