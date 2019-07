Conte in Senato il 24 sul caso Russia

ROMA, 17 LUG - Il premier Giuseppe Conte mercoledì prossimo sarà in Aula al Senato alle 16.30 per riferire sui presunti fondi russi alla Lega. E' quanto prevede il calendario approvato dalla conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama. Le modalità di svolgimento ancora non sono state specificate. "È stata accolta la richiesta Pd", commenta il presidente dei senatori Pd, Andrea Marcucci, al termine della conferenza dei capigruppo.