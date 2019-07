Condanna definitiva, ma lui è fuggito

TORINO, 17 LUG - La condanna a 25 anni per l'omicidio della nigeriana Anthonia Egbuna, all'epoca sua fidanzata, è diventata definitiva, ma Daniele Ughetto Piampaschet è latitante. L'aspirante scrittore, che secondo l'accusa ha ucciso la ragazza e poi ha raccontato la vicenda in un romanzo, è fuggito. Sabato scorso i carabinieri non l'hanno trovato nella sua abitazione di Giaveno (Torino), dove hanno avuto una colluttazione col padre, arrestato, da sempre convinto dell'innocenza professata anche dal figlio. La fuga di Piampaschet, anticipata dal quotidiano la Repubblica sulle pagine locali, è l'ultimo colpo di scena di una vicenda che assume sempre di più i contorni del giallo. Assolto in primo grado, Piampaschet è stato condannato in secondo, rimandato in appello dalla Cassazione e di nuovo condannato. Quando la Cassazione ha reso definitiva la pena, dell'aspirante scrittore - che era a piede libero - si sono perse le tracce. Le ricerche finora non hanno dato esito.