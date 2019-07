Lega, bene M5s su Commissione Inchiesta

ROMA, 16 LUG - "E' una buona proposta: valutiamo come migliorarla ma è un buon punto di partenza". Così risponde Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, a chi lo interpella dopo il colloquio con il presidente dei deputati M5s, Francesco D'Uva, sulla proposta di legge per istituire una commissione d'inchiesta sui finanziamenti ai partiti. I due capigruppo si sono confrontati a margine dei lavori d'Aula e D'Uva, come annunciato, ha illustrato a Molinari la proposta pentastellata. L'idea, in risposta alla proposta Pd di una commissione d'inchiesta sui presunti fondi russi alla Lega, è quella di indagare sui finanziamenti di "tutti" i partiti italiani.