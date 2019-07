Tav:giudici, arbitraria condotta polizia

TORINO, 16 LUG - Fu "illegittima" la condotta tenuta dalla polizia durante gli scontri avvenuti il 3 ottobre 2015 in Valle di Susa durante un'iniziativa No Tav. Lo scrive il tribunale di Torino nel motivare le assoluzioni di due attivisti accusati di resistenza e oltraggio: nel loro caso è stata applicata la causa di non punibilità per reazione a "un atto arbitrario". Il movimento No Tav organizzò una "passeggiata" con 5 europarlamentari verso l'area presidiata dalla polizia. Dopo una trattativa si decise che i deputati (in "visita ispettiva") potevano proseguire il cammino insieme a 10/15 persone. Ma a quel punto, "verosimilmente per un difetto di comprensione tra i poliziotti", le forze dell'ordine tentarono ugualmente di bloccare i No Tav. "Nonostante non si fosse verificata alcuna situazione di pericolo per l'ordine pubblico - scrivono i giudici - la polizia attuò un'azione di pressione, di spinta e di respingimento anche con scudi che, al contrario, mise a repentaglio la sicurezza dei presenti".