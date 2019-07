Maltempo:bomba d'acqua nel foggiano

SAN SEVERO (FOGGIA), 16 LUG - Una bomba d'acqua si è abbattuta in mattinata su San Severo causando disagi alla popolazione con allagamenti e strade impraticabili. Sono circa una cinquantina gli interventi da parte dei Vigili del Fuoco che stanno operando con quattro squadre per liberare box allagati e strade dove il livello dell'acqua ha raggiunto anche il mezzo metro di altezza. I disagi maggiori si sono verificati nella zona di "Porta Foggia" e di "Porta Apricena" la strada che da San Severo conduce ad Apricena. Numerosi gli automobilisti rimasti in panne e soccorsi dagli uomini del 115. In difficoltà anche tante attività commerciali. I vigili del Fuoco sono intervenuti anche per liberare dall'acqua la chiesa dei Cappuccini e quella di Maria Santissima delle Grazie nelle vicinanze della villa comunale e per aspirare l'acqua anche da una cabina elettrica interrata che fornisce energia a gran parte della città. Il nubifragio è durato un paio d'ore. Poi la situazione è tornata lentamente alla normalità.