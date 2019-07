Abi, tassi prestiti a minimo storico

MILANO, 16 LUG - Nuovi minimi storici a giugno per i tassi di interesse sulle nuove operazioni di finanziamento. Secondo il rapporto mensile Abi il tasso medio per acquisto di abitazioni è risultato pari a 1,78% (1,85% a maggio 2019, 1,79% luglio 2018). Mentre il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese è risultato pari a 1,36% (1,43% il mese precedente, 1,42 marzo 2019). Il tasso medio sul totale dei prestiti è pari al 2,57% (2,58% il mese precedente e 6,18% prima della crisi, a fine 2007). Sostanzialmente stabili a giugno i prestiti a famiglie e imprese che sono saliti dell'1% a fronte dell'1,1% del mese precedente e sono pari a 1.296 miliardi di euro. Sulla base degli ultimi dati relativi a maggio 2019, si conferma la crescita del mercato dei mutui, saliti del 2,6% su base annua (come ad aprile). Prosegue, anche se si lima, il calo dei prestiti alle imprese che è pari a -0,2% (-0,6% nel mese precedente) che continua a scontare una domanda di finanziamenti debole.