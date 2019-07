Von der Leyen, disposta a proroga Brexit

STRASBURGO, 16 LUG - "Sono disposta a garantire una ulteriore proroga al recesso nel caso in cui fosse necessario più tempo per motivi validi". Così la candidata designata dai Ventotto alla presidenza della Commissione europea Ursula von der Leyen parlando della Brexit. "In ogni caso il Regno Unito rimarrà il nostro alleato il nostro partner ed un Paese amico", ha aggiunto.