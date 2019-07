Pakistan: almeno 27 morti per monsoni

ISLAMABAD, 16 LUG - Almeno 27 persone sono morte e altre otto sono rimaste ferite in Pakistan a causa dei monsoni che non hanno dato tregua nelle ultime 24 ore. Secondo l'Autorità nazionale per la gestione delle calamità, a causa delle forti piogge il villaggio di Leswa nella Neelum Valley dell'Azad Kashmir almeno 151 case e due moschee hanno subito gravissimi danni. Il bazar è stato completamente invaso dall'acqua. Pesanti piogge sono attese anche nelle prossime 24 ore ed è stato diffuso un allerta a causa dei previsti straripamenti dei maggiori fiumi del Punjab.