Greco, non c'è necessità sentire Salvini

MILANO, 16 LUG - "Assolutamente no" così ha risposto ai cronisti il procuratore di Milano Francesco Greco alla domanda se ci sia la necessità di sentire il segretario della Lega Matteo Salvini sui presunti fondi russi. "Sono indagini complesse, difficili, lunghe, laboriose e internazionali", ha aggiunto il procuratore il quale ha spiegato che "oggi non è previsto nulla, se non un confronto di idee", in relazione a possibili attività investigative o audizioni di testimoni.