Piazza San Carlo, aggiornata udienza

TORINO, 16 LUG - E' stata aggiornata al 4 ottobre l'udienza preliminare, in corso a Torino, per i fatti di piazza San Carlo. Il nuovo rinvio è stato disposto per proseguire il perfezionamento delle trattative con le parti civili. Al vaglio del gup Maria Francesca Abenavoli ci sono le presunte carenze nell'organizzazione e nella gestione della serata del 3 giugno 2017 quando, durante la proiezione su maxi-schermo della finale di Champions League, le ondate di panico tra gli spettatori provocarono oltre 1.500 feriti. Fra gli imputati figurano la sindaca, Chiara Appendino, e l'allora questore Angelo Sanna.