Maxi sequestro giocattoli pericolosi

TORINO, 16 LUG - Erano già imballati e pronti per essere immessi sul mercato i 2,6 milioni di giocattoli, potenzialmente pericolosi, sequestrati, nel corso di un'operazione, dalla Guardia di Finanza di Torino. L'ingente sequestro - il valore della merce sul mercato é stimato un circa 4 milioni di euro - è avvenuto in due grossi depositi gestiti da due imprenditori di origine cinese, importatori e distributori per la Lombardia ed il Piemonte dei giocattoli. Frode in commercio l'accusa nei loro confronti. Rischiano fino a due anni e sanzioni per 100 mila euro. Le due aziende coinvolte, a Monza e Sesto San Giovanni, in Lombardia, e a Beinasco, nel Torinese, importavano e distribuivano i prodotti illegali. Tra gli articoli sequestrati, migliaia di braccialetti e brillantini potenzialmente tossici e nocivi, in quanto sprovvisti di indicazioni circa la loro composizione, con evidenti e gravi rischi per la salute dei piccoli consumatori.