Casellati, su donne Italia indietro

ROMA, 15 LUG - "L'Italia purtroppo appare ancora indietro, anche se le conquiste e le esperienze degli ultimi anni non possono non farci guardare al futuro con ottimismo e fiducia". Lo dice il presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati intervenendo al convegno "Women in Politics" che si è tenuto alla Camera. "Le politiche di empowerment femminile diventano uno strumento irrinunciabile, tanto a livello individuale - sottolinea il presidente di Palazzo Madama - quanto nelle dinamiche sociali. Politiche che devono essere attuate anche attraverso la valorizzazione degli esempi di leadership femminile: di donne che ce l'hanno fatta e si sono affermate grazie ai loro meriti e alle loro competenze. Vorrei concludere questo intervento ricordando una frase di Margaret Thatcher che deve essere un monito e uno stimolo per tutte noi: Non conosco nessuno che abbia raggiunto i vertici senza duro lavoro. Questa è l'unica ricetta che conosco", conclude Casellati.