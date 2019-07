Manovra: Carfagna, basta con liti

ROMA, 15 LUG - "Il litigio sulla titolarità della manovra economica è surreale, perché dalla legge di bilancio dello Stato dipende il benessere delle famiglie italiane, delle imprese e di chiunque viva nel nostro Paese. Ridurlo a una lite per stabilire chi è il gallo che canta più forte danneggia gli interessi di tutti, proprio in un momento che vede la nostra economia ferma e servirebbero intelligenza e condivisione per rimetterla in moto. Siamo abituati ad assistere ai litigi fra l'opposizione e il governo, ma è la prima volta che in Italia un governo litiga con se stesso tutti i giorni e su tutti gli argomenti". Così Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e coordinatrice nazionale di Forza Italia, in una nota.