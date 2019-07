Morto ex campione boxe Pernell Whitaker

NEW YORK, 15 LUG - E' morto l'ex campione di pugilato americano Pernell Whitaker. Secondo quanto riferiscono i media Usa, è stato investito da un'auto in Virginia. L'autista è rimasto sul luogo dell'incidente. Whitaker, 55 anni, soprannominato 'Sweet Pea', e' considerato uno dei più grandi pugili di tutti i tempi. Nel 1983 vince l'oro ai Giochi Panamericani di Caracas e l'anno dopo alle Olimpiadi di Los Angeles. E' stato campione mondiale in quattro categorie: leggeri, welter jr, welter e medioleggeri. Nel 2006 è stato introdotto nella International Boxing Hall of Fame.