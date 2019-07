Alessio e Simone, indagato resta in carcere

RAGUSA - Il Gip del Tribunale di Ragusa Andrea Reale ha convalidato l’arresto e mantenuto la custodia cautelare in carcere per Rosario Greco, 37enne, di Vittoria (Rg). L’uomo, giovedì sera, alla guida di un Suv ha falciato e ucciso i due cuginetti Alessio e Simone D’Antonio.

Alessio e Simone, interrogatorio indagato - E' durato poco meno di un’ora nel carcere di Ragusa l’interrogatorio di garanzia di Rosario Greco, il 37enne di Vittoria che giovedì sera ha travolto col suo Suv, uccidendoli i due cuginetti Alessio e Simone D’Antonio.

All’uscita dal carcere il suo difensore di fiducia Nunzio Citrella non ha voluto dare particolari sull'interrogatorio fatto dal Gip di Ragusa, Andrea Reale. «Nessun commento - ha detto l’avvocato di Greco - è un momento straziante e non mi pare opportuno aggiungere altro. Ha risposto alle domande del Gip? No comment».