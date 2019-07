Morta Valmorin, recitò con Ronconi

ROMA, 15 LUG - All'età di 80 anni, è scomparsa oggi Barbara Valmorin, attrice di cinema e teatro, tante volte diretta da Luca Ronconi. A darne notizia all'ANSA, la famiglia dell'attrice, che già da qualche giorno era ricoverata all'ospedale Gemelli di Roma. Nata a Bari, trasferitasi in Francia, la Valmorin si era diplomata nel 1961 all'Accademia d'Arte Drammatica di Parigi. Tra i tanti registi con i quali ha lavorato, anche Eduardo De Filippo e poi Giancarlo Corbelli, Ugo Gregoretti, Cesare Lievi, Franco Zeffirelli, Carlo Cecchi. Diverse le occasioni anche per il cinema, con Lina Wertmuller, Silvio Soldini, Paolo Sorrentino. In tv ha recitato tra l'altro in Incantesimo 5, La squadra e Distretto di polizia 3. Domani, 16 luglio, la camera ardente aperta al Gemelli. I funerali si svolgeranno invece in forma privata. A settembre, una cerimonia per gli amici a Villa Piccolomini.