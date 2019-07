Sgombero Roma, momenti di pensione

ROMA, 15 LUG - Tensione con barricate 'di fuoco' per lo sgombero dell'ex scuola di vai Cardinale Capranica. Sono entrati in azione anche gli idranti. Alla fine gli occupanti sono usciti. "Le persone che si sono fatte censire e sono rientrate nella categoria delle persone fragili sono 199. Una piccola parte ha trovato autonomamente un'alternativa, per tutte le restanti 176 abbiamo una proposta di accoglienza facendo rimanere uniti i nuclei familiari", spiega l'assessore al Sociale di Roma Laura Baldassarre.