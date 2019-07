Investita e uccisa lupa Magica Sibillini

VISSO (MACERATA), 15 LUG - "Magica", la lupa del Parco Nazionale dei Monti Sibillini seguita dal satellite attraverso un radiocollare, è morta il 12 luglio dopo essere stata investita da un'auto alle porte di Visso nel Maceratese. "Si tratta di una grave perdita - dichiara il direttore del Parco Carlo Bifulco - perché con la morte della lupa viene in parte vanificato l'impegno profuso dal Parco nelle complesse e delicate operazioni di cattura e applicazione del collare Gps a un esemplare di una specie di altissimo valore simbolico ed ecologico e specie di interesse comunitario. In effetti non sono gli animali che attraversano le strade ma siamo noi che attraversiamo ed interrompiamo i loro territori creando con velocità troppo elevate occasioni di incidenti pericolosi anche per gli automobilisti". L'animale morto è stato inviato dai Carabinieri Forestali del Parco alla sede di Tolentino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche, che ha provveduto a effettuare le indagini necroscopiche.