Gabrielli, svolte in sicurezza

NAPOLI, 15 LUG - Le Universiadi sono state un evento che "poteva essere oggetto di gesti sicuramente problematici dal punto di vista della sicurezza, si sono svolte in una cornice di accoglienza, di sicurezza, di cui un po' tutti dovremmo andare fieri". A parlare è Franco Gabrielli, capo della Polizia, in merito alle Universiadi. "Mi sembrava quindi giusto ricordarlo oggi - ha affermato - e ringraziare i colleghi della Polizia di Stato, delle altre forze di polizia, delle nostre forze armate, della città di Napoli e delle città campane che hanno concorso al buon esito di questa iniziativa". "In questo Paese andiamo sempre alla ricerca delle negatività, delle cose che non funzionano - ha concluso - poi se le cose che non funzionano le abbiniamo alla latitudine del Sud".