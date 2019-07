Sabbia e conchiglie sarde vendute su web

CAGLIARI, 15 LUG - La sabbia sarda e le conchiglie, comprese la specie protetta della Pinna Nobilis, trafugate nei mari dell'isola? In vendita su Ebay, con cittadini privati che chiedono anche 295mila euro per un esemplare di Pinna Nobilis, la nacchera di mare, o 9.95 euro per un mucchietto di sabbia proveniente da Porto Pollo, nel nord Sardegna. Ma non solo: anche pezzi di sughero, pietre e minerali presi nella zone delle miniere dismesse. A denunciare l'attività di questo moderni "predoni", non solo italiani, ma anche stranieri sono gli attivisti di Sardegna rubata e depredata, che sulla loro pagina Facebook hanno postato una lunga galleria di queste "vetrine" dove i "souvenir" trafugati della Sardegna vengono messe in vendita in spregio della normativa. "Possiamo continuare a tollerare tutto questo? È davvero così difficile contrastare questo inquietante fenomeno? - spiegano gli attivisti - Noi ci mettiamo a disposizione delle Istituzioni Regionali competenti per elaborare una efficace strategia".