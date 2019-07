Appendo revoca deleghe vicesindaco

TORINO, 15 LUG - La sindaca di Torino, Chiara Appendino, ha sollevato Guido Montanari dal suo ruolo di vicesindaco e gli ha revocato le deleghe che aveva in capo. Lo rende noto, sui social, la stessa prima cittadina. "La decisione segue le frasi pronunciate sul Salone dell'Auto che non hanno visto smentita - spiega - Una scelta non facile dal punto di vista umano, ma che ho ritenuto necessaria nell'interesse della Città e della sua immagine".