Frontale auto a Ferrara, muore ragazzo

FERRARA, 15 LUG - Un ragazzo di 20 anni ha perso la vita in un violento frontale tra auto la notte scorsa alle porte di Ferrara. Ferito anche il conducente dell'altro mezzo, un uomo di 51 anni portato all'ospedale Sant'Anna ma in condizioni non critiche. L'incidente è avvenuto intorno alle 2 e un quarto in via Padova, all'altezza del Ponte sul Po. L'impatto tra le due vetture, per cause ancora da chiarire, è stato violento e non ha lasciato scampo al giovane, morto sul colpo. La strada è rimasta chiusa fino alle 5 del mattino. Sulla dinamica stanno indagando le forze dell'ordine.