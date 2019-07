Ue inaugura delegazione nel Kuwait

BRUXELLES, 14 LUG - L'Unione europea rafforza la sua presenza diplomatica nel Golfo inaugurando oggi una sua delegazione in Kuwait. Alla cerimonia era presente l'Alto rappresentante Ue Federica Mogherini ed il ministro degli Esteri del Kuwait Sheikh Sabah Khalid Al Hamad Al Sabah. Il numero totale delle delegazioni Ue nel mondo sale così a 142. "Questa nuova delegazione europea in Kuwait è prima di tutto un segno di quanto l'Unione europea e il Kuwait siano vicini in questi anni", ha detto Mogherini. "In un momento di tensioni regionali e globali, il Kuwait è una voce di saggezza e una forza per la pace. E questo è ciò che ci ha resi partner naturali in questi tempi difficili". La delegazione dell'Ue in Kuwait è la terza nella regione del Golfo, dopo quelle in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti e sarà inoltre responsabile delle relazioni dell'Ue con lo Stato del Qatar, precisa una nota.