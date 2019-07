Macron riceve leader europei, non Italia

PARIGI, 14 LUG - Un pranzo incentrato sul futuro della Difesa europea. Dopo la parata militare del 14 luglio sugli Champs-Elysées, il presidente francese, Emmanuel Macron, ha ricevuto per una colazione di lavoro undici personalità e leader Ue invitati all'Eliseo, tra cui la cancelliera tedesca, Angela Merkel, il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker e il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ma nessun italiano pèr stato invitato. Contattate dall'ANSA a Parigi, fonti dell'Eliseo spiegano che l'assenza dell'Italia è assolutamente normale, in quanto l'incontro di oggi è ristretto ai Paesi che aderiscono all'Iniziativa europea di Intervento (Iei), fortemente voluta da Macron, di cui Roma "non fa parte" per il momento. "I Paesi invitati sono quelli dell'Iei", precisano le fonti presidenziali. Tra questi, anche Germania, Gran Bretagna e Spagna.