Venezuela: Papa, porre fine a sofferenze

CITTA' DEL VATICANO, 14 LUG - "Ancora una volta desidero esprimere la mia vicinanza all'amato popolo venezuelano, particolarmente provato per il perdurare della crisi. Preghiamo il Signore di ispirare e illuminare le parti in causa, affinché possano quanto prima arrivare a un accordo che ponga fine alle sofferenze della gente per il bene del Paese e dell'intera regione". Lo ha detto il Papa all'Angelus.