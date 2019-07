Di Maio, se coscienza ok niente timori

ROMA, 13 LUG - "Oggi sono in Liguria per incontrare i nostri attivisti e portavoce. Qui a Lerici ogni anno i nostri organizzano con grande passione una festa storica del Movimento, un appuntamento fisso dove non ero mai riuscito a venire fino ad oggi! E sono tanto contento di essere qui. Col sorriso e con la testa sempre alta. Se lavori e hai la coscienza a posto, nella vita non hai nulla da temere". Lo scrive su Facebook il leader M5s Luigi Di Maio.