Alitalia, lunedì i nomi del consorzio

ROMA, 13 LUG - "La scadenza ultima e inderogabile per la chiusura del consorzio sarà il 15 luglio". E' la precisazione che arriva da fonti del ministero dello Sviluppo economico riguardo alla vicenda Alitalia. Lunedì era fissato il termine per la presentazione delle offerte vincolanti, ma la discesa in campo di Atlantia, e probabilmente di altri attori, ha di fatto spostato in avanti il termine. "In merito alle ricostruzioni odierne della stampa, il MiSE e il Ministro Di Maio esprimono la totale neutralità rispetto ai players che ad oggi hanno manifestato interesse, formale e non formale, nella newco", fanno sapere ancora dal ministero. "Non esistono pregiudizi così come non esistono preferenze, questo nel rispetto di un'operazione di mercato la cui quota maggioritaria della stessa newco sarà detenuta da FS e MEF", insistono allo Sviluppo economico.