Arretrato procedimenti pendenti in calo

ROMA, 13 LUG - I dati statistici sui procedimenti civili pendenti, aggiornati al primo trimestre del 2019, consegnano un trend incoraggiante circa il tasso di riduzione dell'arretrato e, di conseguenza, la qualità del servizio pubblico di giustizia. Si tratta, però, di un giudizio da differenziare in ragione del settore di contenzioso al quale ci si riferisce. Lo riferisc il ministero della Giustizia in una nota. Secondo la nota, i dati statistici nel loro complesso consegnano un saldo positivo a favore dell'Amministrazione: prendendo in considerazione il numero dei procedimenti nel loro complesso, l'anno 2018 e il primo trimestre del 2019 registrano una riduzione dell'arretrato civile e dell'arretrato penale. In un contesto del genere, potrebbero a questo punto valutarsi misure di intervento giuridico-strutturali (incidendo sulla fisiologia del procedimento civile e di quello penale), per rendere il tasso di smaltimento più che progressivo e alzare il livello di abbattimento dell'arretrato.