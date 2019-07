Difesa De Vito, annullata ordinanza

ROMA, 12 LUG - "La Cassazione, accogliendo il ricorso delle difese, ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Roma nei confronti del presidente dell'assemblea capitolina Marcello De Vito e degli altri soggetti coinvolti in relazione alla vicenda legata alla costruzione del nuovo stadio".E' quanto annunciano gli avvocati di De Vito, finito in carcere nel marzo scorso per corruzione e da qualche giorno agli arresti domiciliari.