Fiamme vicino a spiaggia in Sardegna

CAGLIARI, 12 LUG - Tre incendi hanno impegnato la protezione civile della Sardegna con altrettanti elicotteri che si sono alzati in volo, questa mattina, per spegnere le fiamme che si sono sviluppate in una giornata di massima allerta. Due in particolare i roghi che hanno destato preoccupazione: quello scoppiato vicino alla spiaggia di Tuerredda, sulla costa sud occidentale dell'isola, dove ci sono stati momenti di apprensione per i turisti, e quello nel parco di Molentargius, l'area delle saline tra gli abitati di Cagliari e Quartu. Qui si tratta del terzo incendio nel giro di 24 ore. Fiamme anche in località Rio Talei nel comune di Illorai (Sassari), dove gli uomini a terra e un elicottero stanno ancora cercando di domare il rogo.