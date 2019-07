Lega: Cremlino, BuzzFeed non prova nulla

MOSCA, 12 LUG - "Non prova nulla" l'inchiesta sulla presunta trattativa per un finanziamento milionario dalla Russia a favore della Lega pubblicata da BuzzFeed: lo ha detto il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, citato dall'agenzia Interfax. "Non c'è niente da commentare", ha affermato Peskov. "Abbiamo visto il rapporto di BuzzFeed e abbiamo analizzato la trascrizione" dei colloqui "ma questo non prova nulla. Non vediamo ragione per commentare".