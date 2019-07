Ancona, ragazzina violentata in spiaggia

ANCONA, 12 LUG - Una ragazzina italiana di 15 anni ha riferito di essere stata violentata ieri sera ad Ancona, alla spiaggia del Passetto. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia e i soccorritori della Croce Gialla, che hanno portato via la quindicenne in barella per trasferirla in ospedale. Secondo quanto riferito dalla minorenne, a violentarla sarebbe stato un coetaneo, anch'egli italiano. Indagano la squadra mobile di Ancona e la Procura dei minori del capoluogo marchigiano.