Maltrattò alunno disabile, condannato

POTENZA, 11 LUG - Il Tribunale di Potenza ha condannato a tre anni e sette mesi, per maltrattamenti, un insegnante di sostegno in un istituto scolastico del Potentino. La vicenda si riferisce al 2018: le indagini partirono dalla denuncia di un genitore, preoccupato per quanto avveniva in classe.