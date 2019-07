Fontana, possibile voto a von der Leyen

ROMA, 11 LUG - "Non escludo che la Lega voti a favore" di Ursula Von der Leyen alla presidenza della Commissione Ue. Lo dice il neo ministro per gli Affari Ue Lorenzo Fontana, a margine del Consiglio dei ministri. "Penso e spero già dalla prossima settimana di poter essere a Strasburgo per una sessione importante. Vediamo se sarà stata votata o meno la candidata presidente. Mi felicito perché ha avuto parole importanti sulla riforma di Dublino: che ci sia un'apertura è molto interessante. Poi si valuteranno le votazioni di martedì".