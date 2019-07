Giovane arrestato per stupro Terni

TERNI, 11 LUG - Un egiziano di 18 anni, regolarmente residente in Italia, è stato arrestato dai carabinieri di Terni perché ritenuto responsabile dello stupro di una giovane compiuto la notte tra il 29 e 30 giugno, nel parcheggio del parco Chico Mendes, alla periferia della città. Fino a pochi mesi fa era stato ospite di una comunità per minori non accompagnati. Incensurato lavorava in un bar. Il giovane è stato arrestato in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare disposta dal gip di Terni. Secondo quanto riferito dagli inquirenti è stato già riconosciuto dalla vittima della violenza. I carabinieri sono arrivati a lui in base alla descrizione della giovane (che al momento del fatto sarebbe stata sotto l'effetto dell'alcol) e delle sua amiche ma anche in base ad alcune foto e filmati. E' stato quindi pedinato dai carabinieri fino a quando non ha indossato la stessa maglietta che portava la sera della violenza. Dall'indagine è emerso che lo straniero avrebbe agganciato la giovane a una festa in discoteca.