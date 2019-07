Giorgetti, c'è chi scredita Salvini

ROMA, 11 LUG - "C'è gente un po' che millanta. Vale per tutti quelli che fanno politica. C'è in giro un sacco di gente che parla in nome e per conto del sottoscritto, chissà quante cose si inventa. Nel caso specifico a me sembra che qualche fanfarone le sparava grosse e qualcuno in modo opportunistico per chissà quali fini approfitta del fanfarone per gettare discredito su Salvini". Così Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del consiglio ai microfoni di Rai Radio1 sulla vicenda di Gianluca Savoini e Lega-Russia.