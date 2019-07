M5S,Atlantia faccia offerta per Alitalia

ROMA, 11 LUG - "Se Atlantia ha interesse ad entrare nel capitale di Alitalia presenti un'offerta e verrà valutata come tutte le altre. Ma non può esserci uno scambio. La questione Autostrade non c'entra nulla con la gestione della nostra compagnia di bandiera". Lo ha detto Stefano Patuanelli, capogruppo M5s al Senato, a Rai Radio1. La scadenza per presentare le offerte resta fissata, come ha ribadito più volte il vicepremier Luigi Di Maio, a lunedì prossimo, 15 luglio. Altri potenziali partner di Fs nella cordata, oltre a Delta e al Mef, restano il gruppo Toto, l'imprenditore German Efromovich e Claudio Lotito. Ma anche Lufthansa, secondo indiscrezioni comparse sulla stampa tedesca, sarebbe ancora interessata al vettore italiano, ma senza la presenza dello Stato come azionista.