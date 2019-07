Maltempo: danneggiato ospedale di Loreto

LORETO (ANCONA), 10 LUG - Danni ingenti all'ospedale della città mariana di Loreto (Ancona) a causa della bufera che ieri ha attraversato le Marche. Il 'Santa Casa' ha un'intera ala impraticabile a causa della caduta di 4 alberi secolari, uno dei quali si è abbattuto sul gruppo elettrogeno e sul corridoio di accesso al Pat e all'hospice provocandone la distruzione del tetto e delle vetrate. "Siamo molto preoccupati per i danni che il maltempo ha provocato al territorio - dice il sindaco Paolo Niccoletti - e in particolare per la struttura ospedaliera che risulta tra le più colpite della città". Niccoletti ha poi evidenziato la vicinanza della Regione Marche: il presidente Ceriscioli si è recato nel pomeriggio in visita all'ospedale. "Siamo in attesa di concordare le misure per ripristinare la funzionalità dei servizi e aiutare il territorio che ha subito molti danni: sono in corso verifiche proprio in queste ore per valutarne l'entità. Sono caduti cornicioni e in centro storico danneggiati edifici pubblici e privati".