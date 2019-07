Bagnini Pesaro in aiuto dei colleghi

ANCONA, 10 LUG - I bagnini di Pesaro metteranno a disposizione alcune attrezzature per i colleghi di Numana e Sirolo, particolarmente colpite ieri dalla tempesta che si è abbattuta sulle Marche, affinché possano riprendere da subito l'attività. Lo rende noto in un comunicato Marco Pierpaoli, segretario generale di Confartigianato Imprese Ancona, Pesaro e Urbino, ricordando che "numerosi stabilimenti balneari, fra i circa 50 operanti tra Sirolo e Numana con oltre 6.000 ombrelloni, hanno subito ingenti danni, con una spiaggia irriconoscibile. Abbiamo parlato con gli operatori - aggiunge Pierpaoli - e fatto una ricognizione con le aziende turistiche della zona per una stima dei gravissimi danni causati dalla tromba d'aria che ha devastato gli stabilimenti balneari, numerosi bar e ristoranti". La solidarietà tra bagnini si è attivata grazie all'intervento di Oasi, l'associazione degli operatori balneari costituita dalla Confartigianato. Presidente interprovinciale di Oasi è Mauro Mandolini.