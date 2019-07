Presentato 'Caserme verdi' a Milano

MILANO, 10 LUG - "Una possibilità straordinaria" per l'Esercito e per la città di Milano. E' questa, in estrema sintesi, l'opinione su cui concordano il Capo di Stato maggiore dell'Esercito, generale di Corpo d'Armata Salvatore Farina, e il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sul progetto 'Caserme verdi' presentato oggi, dopo Roma, anche a Milano, nella cornice di palazzo Cusani, sede del Comando militare Esercito Lombardia. Nei prossimi vent'anni, infatti, il capoluogo lombardo, dove si trovano numerose infrastrutture militari (alcune, non più operative, in stato di degrado), sarà oggetto di un grande piano di ammodernamento delle caserme, che coinvolgerà la città con nuovi spazi e nuove aree fruibili al pubblico. "Su questo progetto siamo molto allineati - ha detto il sindaco - un bel progetto che avvicina Esercito e cittadinanza".