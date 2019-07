Altoforno 2, A.Mittal vaglia ipotesi

TARANTO, 10 LUG - I legali di ArcelorMittal hanno avviato "lo studio sulle ipotesi" di iniziative, eventualmente anche congiunte con l'amministrazione straordinaria dell'ex Ilva, per affrontare l'ordine di spegnere l'Altoforno 2, giunto ieri dalla Procura di Taranto. Più di una voce ipotizza da ieri una richiesta congiunta delle due realtà aziendali alla magistratura per una sospensiva della disposizione della Procura, ma questo dei legali che "studiano le carte" è al momento l'unico commento che trapela in azienda a Taranto dopo la decisione della Procura. L'Afo 2 è uno dei tre altoforni del siderurgico di Taranto. Il suo spegnimento condizionerebbe significativamente la capacità di produzione dello stabilimento. La disposizione di ieri della Procura è effetto del rigetto deciso dal Gup nei giorni scorsi per una istanza di dissequestro dell'Altoforno 2 dove, nel 2015, morì un operaio, travolto da una colata incandescente. Nell'inchiesta sull'incidente, infatti, l'Afo 2 venne sottoposto a sequestro preventivo.